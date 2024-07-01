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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мамардашвили не смог побить рекорд Евро, принадлежащий Акинфееву

01 Июля 2024 • 04:49 Комментировать
Испания
4:1
Грузия

Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили немного не дотянул до рекорда, который 16 лет назад установил Игорь Акинфеев.

Во встрече 1/8 финала с испанцами 23-летний голкипер отразил девять ударов, но не уберёг команду от крупного поражения – 1:4. В общей сложности на счету Мамардашвили невероятные 30 спасений в четырёх поединках Евро-2024. По информации Opta, это второй показатель в рамках одного розыгрыша в истории турнира (с 1980 года, когда начали собирать статистические данные) наряду с Франческо Тольдо – итальянец также отразил 30 ударов на Евро-2000.

Рекорд чемпионата Европы по-прежнему принадлежит Игорю Акинфееву, который парировал 32 удара и помог сборной России добраться до полуфинала в 2008 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная России Игорь Акинфеев Сборная Грузии Франческо Тольдо евро-2024 Георгий Мамардашвили ещё теги

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