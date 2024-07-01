Фабиан Руис – о победе Испании над сборной Грузии: «Гол Родри помог нам успокоиться»

Полузащитник сборной Испании Фабиан Руис поделился мыслями о ходе матча 1/8 финала Евро-2024 против Грузии (4:1).

Испанцы пропустили на 18-й минуте – автоголом отметился Рубен ле Норман. Спустя 21 минуту Родри сравнял счёт, а во второй половине встречи голы Руиса, Нико Уильямса и Дани Ольмо сняли вопросы о победителе.

«Поначалу мы слишком торопились, что было на руку Грузии, которая делала ставку на контратаки. Гол Родри помог нам успокоиться. Мы перестали торопиться, и во втором тайме наконец-то добились того, чего хотели», – заявил в послематчевой беседе со СМИ хавбек «ПСЖ».

5 июля сборная Испании проведёт матч четвертьфинала против сборной Германии.