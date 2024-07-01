Де ла Фуэнте: «Фабиан Руис и Нико Уильямс – одни из лучших в мире на своих позициях»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте отметил вклад Фабиана Руиса и Нико Уильямса в успехи команды.

«Красная фурия» добыла путёвку в четвертьфинал Евро-2024, обыграв сборную Грузии (4:1). Одними из героев встречи 1/8 финала стали Руис и Уильямс, записавшие на свой счёт по голу и ассисту.

«Гол Нико с передачи Фабиана получился фантастическим. Думаю, оба являются одними из лучших в мире на своих позициях, это игроки мирового класса. Я очень рад, что могу рассчитывать на них. У них так много замечательных качеств, которые могут помочь нам пройти далеко на этом турнире», – приводит официальный сайт УЕФА слова де ла Фуэнте.

Следующий соперник испанцев – сборная Германии. Встреча состоится 5 июля.