Мбаппе – о матче против сборной Бельгии: «С Куртуа нам было бы сложнее»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об отсутствии Тибо Куртуа в составе Бельгии.

Голкипер мадридского «Реала» пропустил почти весь клубный сезон из-за травмы. 32-летний футболист находится не в лучших отношениях с главным тренером бельгийцев Доменико Тедеско, и на Евро-2024 команда выступает без звёздного кипера.

Перед матчем сборных Франции и Бельгии СМИ спросили про Куртуа у Мбаппе, недавно перешедшего в «Реал»: «Я не разговаривал с ним. Я знаком с Тибо, но мы не беседовали. Для нас хорошо, что его нет в составе сборной Бельгии, потому что с ним нам было бы сложнее», – заявил на пресс-конференции капитан «трёхцветных».

Матч Франция – Бельгия состоится в понедельник в 19:00 по московскому времени.