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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе – о матче против сборной Бельгии: «С Куртуа нам было бы сложнее»

01 Июля 2024 • 04:13 Комментировать
Франция
...
Бельгия
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Через 13 ч. 27 мин.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался об отсутствии Тибо Куртуа в составе Бельгии.

Голкипер мадридского «Реала» пропустил почти весь клубный сезон из-за травмы. 32-летний футболист находится не в лучших отношениях с главным тренером бельгийцев Доменико Тедеско, и на Евро-2024 команда выступает без звёздного кипера.

Перед матчем сборных Франции и Бельгии СМИ спросили про Куртуа у Мбаппе, недавно перешедшего в «Реал»: «Я не разговаривал с ним. Я знаком с Тибо, но мы не беседовали. Для нас хорошо, что его нет в составе сборной Бельгии, потому что с ним нам было бы сложнее», – заявил на пресс-конференции капитан «трёхцветных».

Матч Франция – Бельгия состоится в понедельник в 19:00 по московскому времени.

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