Мамардашвили едва не повторил свой же рекорд по отражённым ударам на Евро-2024

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили провёл очередной убедительный матч, несмотря на крупное поражение (1:4).

Команда Вилли Саньоля открыла счёт в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Испании, но не смогла избежать разгрома. Неутешительный счёт на табло не помешал проявить себя Мамардашвили: вратарь отразил девять ударов – второй показатель на Евро-2024. Ему же принадлежит и рекорд текущего розыгрыша турнира – 11 спасений в игре группового этапа с Чехией (1:1).

Всего за четыре матча Георгий Мамардашвили отразил 30 ударов соперников – с отрывом лучший результат на турнире. Ближайшие преследователи – Джанлуиджи Доннарумма и Томас Стракоша – по 13 раз справились с ударами.