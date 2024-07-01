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Чемпионат Европы по футболу 2024

Родри – о матче с Германией: «Мы не боимся»

01 Июля 2024 • 02:05 Комментировать
Испания
...
Германия
05.07 19:00

Полузащитник сборной Испании Родри рассказал, что думает о предстоящей встрече с Германией, которая состоится в рамках 1/4 финала Евро-2024.

В воскресенье испанцы одолели сборную Грузии (4:1), а днём ранее Германия взяла верх над Данией (2:0). 5 июля два фаворита турнира сойдутся в очной битве.

«Германия играет дома, это очень сильная команда, но их тоже беспокоит встреча с нами. Мы не боимся, мы приехали побеждать», – заявил в послематчевом интервью хавбек «Манчестер Сити».

Родри был признан лучшим игроком поединка со сборной Грузии. 28-летний лидер «красной фурии» отметился забитым мячом.

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