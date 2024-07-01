Родри – о матче с Германией: «Мы не боимся»

Полузащитник сборной Испании Родри рассказал, что думает о предстоящей встрече с Германией, которая состоится в рамках 1/4 финала Евро-2024.

В воскресенье испанцы одолели сборную Грузии (4:1), а днём ранее Германия взяла верх над Данией (2:0). 5 июля два фаворита турнира сойдутся в очной битве.

«Германия играет дома, это очень сильная команда, но их тоже беспокоит встреча с нами. Мы не боимся, мы приехали побеждать», – заявил в послематчевом интервью хавбек «Манчестер Сити».

Родри был признан лучшим игроком поединка со сборной Грузии. 28-летний лидер «красной фурии» отметился забитым мячом.