Названы призовые игроков сборной Испании за выход в 1/4 финала Евро

Футболисты сборной Испании будут вознаграждены за выход в четвертьфинал чемпионата Европы.

Коллектив Луиса де ла Фуэнте одержал крупную победу над сборной Грузии в поединке 1/8 финала (4:1). По сведениям Cope, каждый игрок испанцев получит бонус в размере 190 тысяч евро за выход в четвертьфинальную стадию турнира.

За путёвку в полуфинал «красной фурии» предстоит поспорить со сборной Германии, обыгравшей в первой стадии плей-офф соперников из Дании (2:0). Встреча испанцев и немцев состоится 5 июля, её начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

На данный момент Испания не знает осечек на Евро-2024: команда выиграла все три матча в группе с общим счётом 5:0.