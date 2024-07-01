Мамардашвили назвал «невозможным» переход в «Баварию»: «Там играет лучший вратарь мира»

Голкипер сборной Грузии и «Валенсии» Георгий Мамардашвили прокомментировал слухи об интересе к себе со стороны «Баварии».

23-летний футболист великолепно проявил себя на Евро-2024. Даже в матче 1/8 финала против Испании, который завершился поражением со счётом 1:4, вратарь отразил девять ударов.

После завершения встречи журналисты спросили у Мамардашвили о возможном переходе в «Баварию»: «Там по-прежнему выступает лучший вратарь мира [Мануэль Нойер], поэтому в настоящий момент переход туда невозможен. Я бы перешёл в «Баварию», только если бы мог играть», – приводит журналист Патрик Бергер ответ лидера грузинской национальной команды.