Португалия – Словения: Кто составит компанию Роналду в стартовых составах

Матч сборных Португалии и Словении станет шестым по хронологии в 1/8 финала Евро-2024. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд на этот матч.

Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш, Рубен Диаш, Пепе, Канселу, Пальинья, Витинья, Леау, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Роналду.

Словения: Облак, Балковец, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Элшник, Гнезда-Черин, Стоянович, Шешко, Шпорар.

В составе сборной Словении есть одна дисквалификация. По причине двух жёлтых карточек в матче не примет участие левый защитник команды Эрик Янжа, автор гола в ворота сборной Дании.

В группах Португалия финишировала на первом месте, Словения – на третьем. Португалия сыграла с Чехией (2:1), Турцией (3:0) и Грузией (0:2), а Словения – с Данией (1:1), Сербией (1:1) и Англией (0:0).

Матч Португалия – Словения пройдёт сегодня, 1 июля, во Франкфурте-на-Майне. Начало встречи – в 22:00 мск. За ходом игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции.

Кирилл Иванцов