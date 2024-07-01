Франция – Бельгия: Вероятные стартовые составы на топовый матч плей-офф Евро-2024

Сборные Франции и Бельгии откроют понедельничный сектор 1/8 финала чемпионата Европы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы на этот матч

Франция: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Рабио, Канте, Тюрам, Гризманн, Мбаппе, Дембеле.

Бельгия: Кастельс, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Тилеманс, Онана, Троссар, де Брёйне, Доку, Лукаку.

За сборную Бельгии, как и в предыдущих матчах на турнире, не сыграет травмированных защитник Тома Мёнье. А вот вопросов по участию в матче Килиана Мбаппе нет – он уже играл против Польши в маске.

В группах Франция и Бельгия финишировали на вторых местах. Франция там сыграла с Австрией (1:0), Нидерландами (0:0) и Польшей (1:1), а Бельгия – со Словакией (0:1), Румынией (2:0) и Украиной (0:0).

Матч Бельгия – Франция состоится в Дюссельдорфе сегодня, 1 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдёт здесь.

Кирилл Иванцов