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Чемпионат Европы по футболу 2024

Де ла Фуэнте высказался о победе Испании над сборной Грузии

01 Июля 2024 • 01:34 Комментировать
Испания
4:1
Грузия

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал чемпионата Европы.

Сборная Грузии повела в счёте на 18-й минуте матча благодаря автоголу Рубена ле Нормана. Испанцы отыгрались усилиями Родри на 39-й минуте, а во второй тайме забили ещё трижды и шагнули в следующую стадию.

«Я хотел, чтобы команда правильно распоряжалась мячом в атаке, действовала спокойно. Я видел, как игроки начинают беспокоиться, когда мы не могли забить, и я просто не хотел допустить напряжения, просил их выкинуть эти мысли из головы. Нужно было сохранять спокойствие.

Автогол мог подорвать моральный дух, но Рубен знал, что мы его полностью поддерживаем. Он отличный защитник», – сказал в послематчевом интервью де ла Фуэнте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Грузии евро-2024 Луис де ла Фуэнте Рубен Ле Норман ещё теги

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