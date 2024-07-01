Айвен Тони: «Мы заслужили победу»

Сборная Англии спаслась от поражения, а затем вырвала победу в игре со словаками в рамках 1\8 финала чемпионата Европы. Заметное оживление на игру сборной оказал вышедший на замену Айвен Тони, после игры он поделился своим мнением о прошедшем матче. Тони считает, что его команда заслужила успех:

- Я думаю, мы заслужили это своим отношением к делу в конце игры. Для меня лично представлять свою страну - огромная честь. Я всегда должен быть готов, что, думаю, и показал. Как мне кажется, у нас ещё есть нераскрытый потенциал, который должен нам помочь, - цитирует слова Тони BBC Sport.

В четвертьфинале европейского чемпионата сборная Англии сыграет со швейцарцами.