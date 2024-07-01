Нико Уильямс – о сборной Грузии: «Прекрасная команда, желаю ей успехов в будущем»

Футболист сборной Испании Нико Уильямс высказался о сборной Грузии после победы в матче 1/8 финала (4:1).

Команда Вилли Саньоля повела в счёте на 18-й минуте благодаря автоголу испанцев, но «красная фурия» не позволила сенсации состояться, забив четыре безответных мяча в оставшееся время.

«Хочу поздравить сборную Грузии с отличным выступлением на турнире. На меня произвела впечатление эта прекрасная команда, и я надеюсь, что она ещё преуспеет в будущем», – приводит пресс-служба УЕФА слова Уильямса.

Напомним, сборная Грузии вышла из группы с четырьмя набранными очками. В последнем туре грузины обыграли Португалию (2:0).