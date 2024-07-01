Кроос официально перестал считаться игроком «Реала»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос больше не является игроком мадридского «Реала».

В мае 34-летний футболист объявил, что завершит карьеру по окончании Евро-2024. Хавбек отказался продлевать контракт с «Реалом», истекавший 30 июня. Таким образом, с сегодняшнего дня Кроос больше не является игроком «сливочных» – теперь официально. Срок контракта подошёл к концу.

Тони Кроос выступал за «Реал» с 2014 года. Последним матчем немца на клубном уровне стал финал Лиги чемпионов, в котором мадридцы одержали победу над дортмундской «Боруссией» (2:0).

Кроос продолжает выступление на чемпионате Европы со сборной Германии. 5 июля Бундестим сыграет с Испанией в рамках 1/4 финала.