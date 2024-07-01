Ямаль опередил Беллингема и Мусиалу в списке претендентов на звание лучшего молодого игрока Евро-2024

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль – главный кандидат на награду лучшему молодому игроку турнира.

16-летний футболист вновь ярко проявил себя: на этот раз он помог Испании обыграть сборную Грузии в 1/8 финала (4:1), отметившись ассистом. Как сообщает Squawka, на данный момент именно Ямаль лидирует в рейтинге главных претендентов на приз лучшему молодому игроку Евро-2024. Второй по текущим котировкам – Джамал Мусиала из сборной Германии, третью строчку делят Джуд Беллингем (Англия) и Нико Уильямс (Испания).

Отметим, что всем потенциальным конкурентам Ямаля сейчас по 21 году. Ламин отметит 17-летие за день до финала турнира.

В четвертьфинале сборная Испании сыграет с Германией.