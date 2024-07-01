Сборная Грузии – вторая команда на Евро, забившая без единого удара в створ

Сборная Грузии забила первой в матче против Испании, но не смогла сотворить сенсацию.

Грузинская национальная команда вышла вперёд уже на 18-й минуте встречи 1/8 финала благодаря автоголу защитника «красной фурии» Рубена ле Нормана. Несмотря на неудачное начало, испанцы не растерялись и довели дело до уверенной победы – 4:1.

Любопытно, что Грузия стала лишь второй командой на Евро, сумевшей забить без единого удара в створ ворот соперников. Первыми это сделали шотландцы во встрече первого тура группового этапа Евро-2024 с Германией (1:5) – помог автогол Антонио Рюдигера.

Сборная Испании, напротив, нанесла 13 ударов в створ в сегодняшнем поединке – рекорд нынешнего розыгрыша чемпионата Европы.