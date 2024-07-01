Харт: «Я рад, когда болельщики счастливы»

Сборная Англии спаслась от поражения, а затем вырвала победу в игре со словаками в рамках 1\8 финала чемпионата Европы. Бывший голкипер английской сборной Джо Харт заявил, что счастлив видеть ликующих английских фанатов. Также он заверил, что уже не сомневается в потенциале национальной команды.

- В групповой фазе были моменты, когда казалось - всё, сейчас вылетим. Такие возникали чувства. Но сейчас я вижу счастливых людей дома. Я люблю видеть счастливых англичан, - заявил Харт, слова которого цитирует BBC Sport.

В четвертьфинале европейского чемпионата сборная Англии сыграет со швейцарцами.