Невилл – о матче Германия – Испания: «Безумная игра, две лучшие команды турнира»

Бывший английский футболист Гари Невилл высказался о предстоящем поединке четвертьфинала Евро-2024 между сборными Германии и Испании.

В субботу хозяева турнира обыграли соперников из Дании (2:0), а днём позднее испанцы справились со сборной Грузии (4:1). Два фаворита встретятся уже на стадии четвертьфинала – матч пройдёт 5 июля.

«Безумная игра. На это захотят посмотреть все. Столкновение двух лучших команд турнира. Полагаю, они хотели встретиться на более поздней стадии, но так уж вышло», – цитирует BBC Невилла.

Напомним, что сборные Германии и Испании финишировали первыми в своих группах. Команда Юлиана Нагельсманна набрала семь очков, допустив осечку только со Швейцарией, в то время как коллектив Луиса де ла Фуэнте выиграл все три поединка.