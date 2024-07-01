Сборная Испании впервые за 12 лет выиграла матч плей-офф крупного турнира в основное время

Испания одержала победу над сборной Грузии в матче 1/8 финала чемпионата Европы (4:1).

Автогол Рубена ле Нормана не сломил «красную фурию»: команда Луиса де ла Фуэнте быстро исправила ситуацию и довела дело до крупной победы благодаря голам Родри, Фабиана Руиса, Нико Уильямса и Дани Ольмо.

Примечательно, что для испанцев это первый за 12 лет матч, выигранный в основное время в рамках плей-офф крупного турнира (чемпионат мира и чемпионат Европы). Предыдущий такой случай датирован июлем 2012 года, когда Испания разгромила в финале Евро сборную Италии (4:0). С тех пор «фурия роха» либо проигрывала, либо побеждала в дополнительное время или серии пенальти.