Кто подарил Испании мощную победу над Грузией

Сборная Испании нещадно разорвала сборную Грузии во втором тайме. «Фурия роха» беспрестанно лупила по воротам соперника, и после перерыва от былой славы непробиваемого Мамардашвили не осталось и следа. 4:1 в итоге, а могло быть куда разгромнее.

Если бы Испания вдруг проиграла, погрязнув в тотальном невезении, мы сконцентрировались бы на худших игроках матча, и в топ антигероев попал бы автор автогола (всё же оставим здесь тавтологию) ле Норман. Ну а так сетевое «Евро-Футбол.Ру» выделило лучших футболистов встречи.

Статистика матча: владение мячом – 75:25, удары по воротам – 35:4, в створ – 13:0, угловые – 13:3.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ МАТЧА ИСПАНИЯ – ГРУЗИЯ

ФАБИАН РУИС – 8,0. Автор гола и результативной передачи. Пускался в дриблинг пять раз – удачно четырежды. Уверенно вёл игру испанцев на чужой половине поля и разразился семью ударами по чужим воротам. Молодец, что ещё сказать.

НИКО УИЛЬЯМС – 8,0. Обладатель стопроцентного качества передач. 46 раз отдавал пасы партнёрам – и всегда получалось точно. Четыре ключевые передачи плюс красивый гол. У него успешного дриблинга поменьше – три эпизода (зато попыток восемь). Ударов по воротам – пять. Есть куда стремиться.

ЛАМИН ЯМАЛЬ – 8,0. Такая же статистика по дриблингу у 16-летнего вундеркинда. С удовольствием оттачивает своё мастерство в стеночках сс партнёрами. Сделал результативный пас. Единственное, ничего не забил, хотя ударил по воротам семь раз, из них дважды в створ.

РОДРИ – 8,0. Больше всех касался мяча – 129 раз (в процентах 10,6). Пройти его было невозможно – три попытки отбора стали тремя отборами. Это что касается разрушения. А в созидании – три удара по чужим воротам. Один из которых стал забитым голом.

ДАНИ ОЛЬМО – 8,0. В чём его фишка? У него шесть ударов (у Руиса и Ямаля больше), но дело в том, что Ольмо провёл на поле меньше тайма. Выйдя на замену, отлично вписался в испанскую вольницу и принял активное участие в терзании обороны сборной Грузии. Финальный гол на его счету. Заработал место в основе?

Кирилл Иванцов