Ямаль повторил рекорд Фабрегаса, установленный в матче со сборной России на Евро-2008

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль показал убедительную игру и помог своей команде выйти в четвертьфинал чемпионата Европы.

16-летний футболист отметился результативной передачей в матче 1/8 финала против сборной Грузии (4:1). Кроме того, представитель «Барселоны» создал для товарищей шесть голевых моментов – повторение рекорда плей-офф чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. До сегодняшнего дня единоличным рекордсменом был Сеск Фабрегас, также создавший шесть шансов в поединке со сборной России на Евро-2008.

Ламин Ямаль лидирует в списке лучших ассистентов Евро-2024 с двумя результативными передачами наряду с ещё восемью игроками.