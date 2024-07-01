​Иан Райт: «Кейн и Беллингем - игроки, которые могут зажечь»

Сборная Англии спаслась от поражения, а затем вырвала победу в игре со словаками в рамках 1\8 финала чемпионата Европы. Мячи забили Джуд Беллингем и Гарри Кейн. Бывший игрок лондонского «Арсенала» Иан Райт, в свое время также защищавший цвета сборной, считает авторов голов игроками, способными менять ход матчей.

- Джуд Беллингем - игрок, который может зажечь свет в нужный момент игры. В лице Беллингема и Кейна у нас есть такие игроки, - цитирует слова Райта BBC Sport.

Напомним, что сборная Англии является действующим вице-чемпионом Европы. В четвертьфинале она сыграет со швейцарцами.