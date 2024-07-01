Назван лучший игрок матча Испания – Грузия

Полузащитник сборной Испании Родри получил награду за свою игру в матче против Грузии (4:1).

28-летний игрок сравнял счёт в поединке 1/8 финала Евро-2024, отличившись на 39-й минуте. После перерыва испанцы забили ещё трижды и завоевали путёвку в четвертьфинал, где сыграют с Германией.

Как сообщает УЕФА, именно Родри – автор первого сегодняшнего гола «красной фурии» – был признан лучшим игроком встречи. Хавбек «Манчестер Сити» чаще всех касался мяча и выиграл все шесть дуэлей, а также стал лидером по возвратам мяча своей команде (12).

Матч 1/4 финала между сборными Испании и Германии запланирован на 5 июля.