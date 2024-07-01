​Рой Кин: «Люблю, когда команда побеждает при плохой игре»

Сборная Англии спаслась от поражения, а затем вырвала победу в игре со словаками в рамках 1\8 финала чемпионата Европы. Бывший футболист ирландской сборной и «Манчестер Юнайтед», Рой Кин, не впечатлен игрой англичан, но впечатлен их способностью добывать нужный результат.

- Вы говорите о вступлениях, об игре, но на таком уровне важен результат. И между игрой и результатом выбирают именно результат. Когда я был игроком, выиграть при плохой игре было одним из самых больших удовольствий, - цитирует слова Кина BBC Sport.

Напомним, что сборная Англии является действующим вице-чемпионом Европы.