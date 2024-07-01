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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Рой Кин: «Люблю, когда команда побеждает при плохой игре»

01 Июля 2024 • 00:10 Комментировать

Сборная Англии спаслась от поражения, а затем вырвала победу в игре со словаками в рамках 1\8 финала чемпионата Европы. Бывший футболист ирландской сборной и «Манчестер Юнайтед», Рой Кин, не впечатлен игрой англичан, но впечатлен их способностью добывать нужный результат.

- Вы говорите о вступлениях, об игре, но на таком уровне важен результат. И между игрой и результатом выбирают именно результат. Когда я был игроком, выиграть при плохой игре было одним из самых больших удовольствий, - цитирует слова Кина BBC Sport.

Напомним, что сборная Англии является действующим вице-чемпионом Европы.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Рой Кин
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