Испания установила рекорд Евро-2024 по ударам и ударам в створ

Сборная Испании вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, одержав волевую победу над Грузией (4:1).

Коллективу Луиса де ла Фуэнте пришлось отыгрываться из-за автогола, автором которого стал Рубен ле Норман. Перед перерывом Родри сравнял счёт, а во втором тайме забивали только испанцы: Фабиан Руис, Нико Уильямс и Дани Ольмо довели счёт до крупного.

В общей сложности Испания нанесла 35 ударов по воротам Грузии в сегодняшней встрече – рекордный показатель на Евро-2024. Также «красная фурия» установила и рекорд по ударам в створ ворот – их набралось 13.

В четвертьфинале сборная Испании сыграет против Германии.