Саутгейт высказался о предстоящем матче сборной Англии против Швейцарии

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от четвертьфинального поединка против Швейцарии.

Англичане с большим трудом преодолели стадию 1/8 финала, сумев уйти от поражения в основное время матча со Словакией лишь на последних секундах. В овертайме команде Саутгейта удалось забить ещё раз и удержать добытое преимущество.

Следующий соперник «трёх львов» – сборная Швейцарии, днём ранее отправившая домой Италию (2:0).

«Мы знаем, что должны показывать игру более высокого уровня, но наши дух и сплочённость остаются на месте. Очевидно, мы приехали сюда не для того, чтобы вылететь в четвертьфинале. Швейцария отлично показывает себя на этом турнире. В ближайшие дни нам нужно восстановиться и как следует подготовиться к игре», – заявил в послематчевом интервью Саутгейт.

Матч Англия – Швейцария состоится 6 июля.