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Чемпионат Европы по футболу 2024

Автогол им не помеха: Испания раскатала Грузию и прорвалась на Германию

30 Июня 2024 • 23:51 Комментировать (5)
Испания
4:1
Грузия

Вторым воскресным матчем 1/8 финала Евро-2024 было противостояние сборных Испании и Грузии.

Протокол игры  
Испания4:1Грузия
  18'Ле Норман Робен (0:1)
(1:1) Родри Эрнандес39'  
(2:1) Фабиан Руис51'  
(3:1) Уильямс Нико75'  
(4:1) Ольмо Дани83'  
Унай СимонКарвахаль Даниэль 82' (Навас Хесус ( 82') Ле Норман РобенЛапорт ЭмерикКукурелья Марк 66' (Оярсабаль Микель ( 66') Педри 52' (Ольмо Дани ( 52') Родри ЭрнандесФабиан Руис 82' (Мерино Микель ( 82') Ямаль ЛаминМората Альваро  44' 66' (Гримальдо Алекс ( 66') Уильямс Нико
Запасные: Начо ФернандесБаэна АлексПерес АйосеТоррес ФерранЛопес ФерминРайя ДавидВивиан ДаниэльРемиро АлехандроХоселу СанмартинСубименди Мартин
Мамардашвили ГеоргийГвелесиани Георгий 79' (Зивзивадзе Буду ( 79') Кашия ГурамДвали ЛашаКакабадзе ОтарЛочошвили Лука 63' (Давиташвили Зурико ( 63'  71') Кочорашвили ГеоргийКитеишвили Отар 41' (Алтунашвили Сандро ( 41') Чакветадзе Георгий 63' (Цитаишвили Георгий ( 63') Микаутадзе Жорж 79' (Квеквескири Ника ( 79') Кварацхелия Хвича
Запасные: Лория ГиоргиЛобжанидзе СабаГугешашвили ЛукаШенгелия ЛеванКверквелия СоломонГочолеишвили ГиоргиКвилитая ГеоргийТабидзе ДжемалСигуа Габриэль
30 июня. Стадион "Рейн Энерги" (Кёльн).

Грузия стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая прошла в плей-офф, попав в финальный турнир через стыковые матчи в разрезе Лиги наций. Кроме того, Грузия – первый участник плей-офф Евро, страна которого географически полностью расположена в Азии (но допустимы иные вариации).

Мало кто ожидал, что Грузия на финише группового этапа обыграет Португалию, пусть и немотивированную. Но произошло именно так. В 1/8 финале грузинам предстояло испытание Испанией. Которая единственная выиграла все матчи в группе и находилась в списке явных фаворитов турнира.

С первых минут испанцы взяли контроль мяча, большое внимание уделяли флангам. Простреливать позволяли грузины, а вот забивать они не разрешали соперникам. Карвахаль справа выдал низом передачу на Педри, и тот в падении пробил в руки Мамардашвили. Угловой с правого края подал Ямаль, а Лапорт пробил головой левее створа.

Восемнадцатая минута оформилась несчастливой для испанцев. И радостной для грузин. Контратака номинальных гостей обернулась внезапным голом. С приставкой «авто». Какабадзе задвинул доставку с правого фланга, а ле Норман испугался давления от Кварацхелии и срезал мяч в собственные ворота (0:1).

На испанцев пропущенный гол особо не повлиял – они продолжили делать то же, то и раньше. Но чего-то им всё не хватало да не хватало. То Педри в створ не попадёт, то Мамардашвили не даст забить Руису и Кукурелье. При этом защитники «красной фурии» должны были сохранять бдительность, а то грузинские контратаки тоже ведь существовали.

До перерыва всё ж таки не удалось кавказской команде сохранить минимальное преимущество. Класс испанцев сказался. Нико Уильямс снабдил мячом Ямаля, и тот поразил правый угол. Видеоассистенты не выявили офсайдов, гол был засчитан (1:1). Китеишвили не смог продолжить играть из-за травмы – Саньолю пришлось делать вынужденную замену.

Хитрец Хвича на старте второго тайма ахнул прямо с центра поля, усмотрев опрометчивый выход Уная Симона из ворот. Немножко не попал Кварацхелия – а то блеснул бы курьёзом. Пиренейцам же курьёз не требовался, чтоб забить. Ямаль выкрутил справа на левую штангу, а Фабиан Руис кивнул в ближний угол, и Мамардашвили оказался бессилен (2:1).

Команда Луиса де ла Фуэнте обладала огромным превосходство по числу ударов. В середине второго тайма эта статистика имела вид 27 – 4. Но грузины ведь умеют выискивать свои шансы на ответках? Свежий Цитаишвили, появившийся на замену, с передачи Хвичи угодил не в ближний угол, а во внешнюю часть сетки.

Ямаль после стеночки прострелил справа, и автогол забила уже Грузия, то там её спас офсайд Ламина. Впрочем, счёту было и так суждено 3:1 стать. Образцовую контратаку продемонстрировали уже испанцы. Потеря «крестоносцев» на чужой половине поля – и мгновенная расплата. Фабиан Руис делает ассист Нико Уильямсу, с левого полуфланга впечатывающему мяч под перекладину.

«Фурия роха» вошла во вкус, четвёртый гол был ей очень нужен. Ямаль мимо ближнего угла промахнулся, но ничего страшного для испанцев. Грузины терялись под напором, не могли вынести мяч, подборы очень страдали. Вот Дани Ольмо и воспользовался полученным шансом, упаковав шар в левую лузу (4:1).

Сказка сборной Грузии закончилась. Получила она надежду в первом тайме, а после перерыва всё окончательно встало на свои места. Сборная Испании играючи проследовала в четвертьфинал, где проведёт топовый матч с хозяйкой турнира. У сборной Германии ожидается первая серьёзная проверка на домашнем Евро. Последняя ли?

Кирилл Иванцов

Эта сборная Испании сильнее победителя Евро-2012?
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Комментарии (5) Все комментарии
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Манчестерский Иппатий
01 Июля 2024 в 00:09
Ну что за... Опять еврошлюшки побеждают.
А я уже собирался разучивать лезгинку... :(
cabo verde
01 Июля 2024 в 00:00
Ну и Мамардашвили по древней кавказской традиции не хочет извиниться? А то ему моча в голову ударила и он обрёк хвичу выше уровнем всей Испании
cabo verde
30 Июня 2024 в 23:58
Заметил вот что
после дичайшей ошибки защитника испанцы ощутимо расклеились, стали допускать много брака и снизили скорости, т. е. команда хорошо играет когда ведёт в счёте, но если наоборот морально не вывозит, а это признак недостатка класса (благо Родри вытащил)... посмотрим что будет с немцами,
DezmaN
01 Июля 2024 в 00:18
Кто расклеился? Весь матч почти по воротам лупили
cabo verde
01 Июля 2024 в 00:30
До того как Родри сравнял играли очень нервно и почти без обострения
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