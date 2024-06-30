Автогол им не помеха: Испания раскатала Грузию и прорвалась на Германию

Вторым воскресным матчем 1/8 финала Евро-2024 было противостояние сборных Испании и Грузии.

Грузия стала первой командой в истории чемпионатов Европы, которая прошла в плей-офф, попав в финальный турнир через стыковые матчи в разрезе Лиги наций. Кроме того, Грузия – первый участник плей-офф Евро, страна которого географически полностью расположена в Азии (но допустимы иные вариации).

Мало кто ожидал, что Грузия на финише группового этапа обыграет Португалию, пусть и немотивированную. Но произошло именно так. В 1/8 финале грузинам предстояло испытание Испанией. Которая единственная выиграла все матчи в группе и находилась в списке явных фаворитов турнира.

С первых минут испанцы взяли контроль мяча, большое внимание уделяли флангам. Простреливать позволяли грузины, а вот забивать они не разрешали соперникам. Карвахаль справа выдал низом передачу на Педри, и тот в падении пробил в руки Мамардашвили. Угловой с правого края подал Ямаль, а Лапорт пробил головой левее створа.

Восемнадцатая минута оформилась несчастливой для испанцев. И радостной для грузин. Контратака номинальных гостей обернулась внезапным голом. С приставкой «авто». Какабадзе задвинул доставку с правого фланга, а ле Норман испугался давления от Кварацхелии и срезал мяч в собственные ворота (0:1).

На испанцев пропущенный гол особо не повлиял – они продолжили делать то же, то и раньше. Но чего-то им всё не хватало да не хватало. То Педри в створ не попадёт, то Мамардашвили не даст забить Руису и Кукурелье. При этом защитники «красной фурии» должны были сохранять бдительность, а то грузинские контратаки тоже ведь существовали.

До перерыва всё ж таки не удалось кавказской команде сохранить минимальное преимущество. Класс испанцев сказался. Нико Уильямс снабдил мячом Ямаля, и тот поразил правый угол. Видеоассистенты не выявили офсайдов, гол был засчитан (1:1). Китеишвили не смог продолжить играть из-за травмы – Саньолю пришлось делать вынужденную замену.

Хитрец Хвича на старте второго тайма ахнул прямо с центра поля, усмотрев опрометчивый выход Уная Симона из ворот. Немножко не попал Кварацхелия – а то блеснул бы курьёзом. Пиренейцам же курьёз не требовался, чтоб забить. Ямаль выкрутил справа на левую штангу, а Фабиан Руис кивнул в ближний угол, и Мамардашвили оказался бессилен (2:1).

Команда Луиса де ла Фуэнте обладала огромным превосходство по числу ударов. В середине второго тайма эта статистика имела вид 27 – 4. Но грузины ведь умеют выискивать свои шансы на ответках? Свежий Цитаишвили, появившийся на замену, с передачи Хвичи угодил не в ближний угол, а во внешнюю часть сетки.

Ямаль после стеночки прострелил справа, и автогол забила уже Грузия, то там её спас офсайд Ламина. Впрочем, счёту было и так суждено 3:1 стать. Образцовую контратаку продемонстрировали уже испанцы. Потеря «крестоносцев» на чужой половине поля – и мгновенная расплата. Фабиан Руис делает ассист Нико Уильямсу, с левого полуфланга впечатывающему мяч под перекладину.

«Фурия роха» вошла во вкус, четвёртый гол был ей очень нужен. Ямаль мимо ближнего угла промахнулся, но ничего страшного для испанцев. Грузины терялись под напором, не могли вынести мяч, подборы очень страдали. Вот Дани Ольмо и воспользовался полученным шансом, упаковав шар в левую лузу (4:1).

Сказка сборной Грузии закончилась. Получила она надежду в первом тайме, а после перерыва всё окончательно встало на свои места. Сборная Испании играючи проследовала в четвертьфинал, где проведёт топовый матч с хозяйкой турнира. У сборной Германии ожидается первая серьёзная проверка на домашнем Евро. Последняя ли?

Кирилл Иванцов