Известны две пары 1/4 финала Евро-2024

Чемпионат Европы по футболу продолжается, позади уже половина матчей 1/8 финала. В воскресенье путёвки в четвертьфиналы завоевали сборные Англии и Испании. Англичане были близки к вылету, но смогли обыграть Словакию (2:1 по итогам экстра-тайма). Испанцы тоже пропустили от Грузии первыми, но ещё по итогам 90 минут крупно победили - 4:1.

В итоге определились уже две четвертьфинальные пары Евро-2024. Они выглядят так:

Испания – Германия;

Англия – Швейцария.

Ещё две пары определяется по итогам понедельничных и вторничных матчей.

Матчи 1/4 финала чемпионата Европы будут проходить 5 и 6 июля.