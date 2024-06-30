Саутгейт: «Кейн – исключительный капитан»

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о важности Гарри Кейна после победы над Словакией в матче 1/8 финала (2:1).

Именно точный удар форварда «Баварии» в начале дополнительного времени стал для англичан победным. Перед этим Джуд Беллингем перевёл игру в овертайм, сравняв счёт на последних секундах основного времени.

«Кейн – выдающийся бомбардир, отличный лидер. Он проявил себя как исключительный капитан, сохранив корабль на плаву. Он уже проходил через подобное раньше», – поведал в интервью BBC Саутгейт.

В четвертьфинале сборная Англии сыграет против Швейцарии. Встреча состоится 6 июля.