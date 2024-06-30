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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн поделился ожиданиями от матча против сборной Швейцарии

30 Июня 2024 • 23:44 Комментировать
Англия
...
Швейцария
06.07 19:00

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы против сборной Швейцарии.

Форвард мюнхенской «Баварии» отметил, что его команду ожидает ещё один тяжёлый матч, так любой поединок на чемпионате Европы сложен.

«В конечном счете, многие из этих турниров посвящены духу и поиску пути к победе. Мы показали многое и нам нужно продолжать это делать», - приводит слова Кейна BBC Sport.

Напомним, что поединок за выход в полуфинал чемпионата Европы пройдёт в субботу, 6 июля. Свисток о начале матча прозвучит в 19:00 по московскому времени. 

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