​Сборная Англии забила свой самый поздний гол на крупных турнирах

Сборная Англии спаслась от поражения, а затем вырвала победу в игре со словаками в рамках 1\8 финала чемпионата Европы. Это получилось благодаря голу Джуда Беллингема на пятой добавленной ко времени матча минуте. Игрок мадридского «Реала» эффектно пробил через себя после подачи с правого фланга.

Как оказалось, этот гол стал для сборной Англии самым поздним, забитым в основное время матча, без учёта дополнительного, забитым на крупных турнирах - чемпионатах мира и Европы.

Напомним, что сборная Англии является действующим вице-чемпионом Европы - в прошлом розыгрыше она сыграла в финале турнира.