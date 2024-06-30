Ямаль повторил достижение Роналду на Евро

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль повторил уникальное достижение Криштиану Роналду двадцатилетней давности.

16-летний вингер ассистировал Фабиану Руису в поединке 1/8 финала чемпионата Европы против сборной Грузии. Как отмечает Squawka, Ямаль – первый со времён Криштиану Роналду игрок не старше 19 лет, записавший на свой счёт два или более ассиста в рамках одного розыгрыша Евро. Португалец сделал это 20 лет назад – тогда ему было 19 лет.

Напомним, первую голевую передачу на Евро-2024 Ламин Ямаль оформил в поединке первого тура группового этапа против Хорватии. Та встреча завершилась победой испанцев со счётом 3:0.