Пономарёв: Сенсации не получилось, но словаки сами виноваты

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о победе сборной Англии над сборной Словакии (2:1От) в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Эксперт отметил, что сенсации не получилось, однако словаки сами виноваты в этом, ведь первый тайм они провели хорошо, а во второй половине решили отсидеться в обороне.

«А сборная Англии в дополнительное время забила случайный мяч. Это просто стечение обстоятельств. Там розыгрыша мяча не было: это просто в ту сторону били, попали, и Кейн забил головой», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Напомним, что в 1/4 финала англичане сыграют против сборной Швейцарии.