Ямаль стал самым молодым автором ассиста в плей-офф Евро

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль установил очередной рекорд молодости на чемпионате Европы.

Футболист «Барселоны» отметился результативной передачей на Фабиана Руиса, чей гол вывел испанцев вперёд на 51-й минуте матча 1/8 финала против сборной Грузии. Таким образом, Ямаль в возрасте 16 лет и 353 дней стал самым юным автором голевого паса в плей-офф Евро за всю историю.

В активе Ламина Ямаля уже два ассиста в рамках турнира. Впервые вундеркинд ассистировал во встрече группового этапа со сборной Хорватии.

На сайте LiveResult проходит текстовая онлайн-трансляция матча сборных Испании и Грузии.