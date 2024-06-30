Испания повторила рекорд России по ударам в первом тайме на Евро

В эти минуты проходит матч первого раунда плей-офф чемпионата Европы между сборными Испании и Грузии.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, в первом тайме «красная фурия» нанесла 17 ударов по воротам соперника, тем самым повторив рекорд Евро. На турнире в 2008 году сборная России ударила по воротам сборной Швеции также 17 раз.

Прямая текстовая трансляция матча между сборными Испании и Грузии проходит на сайте LiveResult.ru. Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет против сборной Германии, которая ранее выбила из борьбы за титул сборную Дании, одержав победу со счётом 2:0.