Сборные Испании и Грузии повторили необычный рекорд Евро

Сборная Испании не смогла воспользоваться ощутимым преимуществом по нанесённым ударам в первом тайме матча Евро-2024 против сборной Грузии.

«Красная фурия» пропустила уже на 18-й минуте – в свои ворота забил Рубен ле Норман. На 39-й минуте Родри сравнял счёт. По данным Opta, в матче была зафиксирована рекордная для чемпионата Европы разница между командами по нанесённым ударам в первом тайме – 15 (17:2 в пользу Испании). За всю историю ведения подсчётов (с 1980 года) подобное произошло лишь однажды в рамках турнира – во встрече сборных Нидерландов и Латвии на Евро-2004.

В начале второго тайма испанцы повели в счёте. Следить за дальнейшими событиями матча можно в формате текстовой трансляции на сайте LiveResult.