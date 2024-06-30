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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн: «Гол Беллингема Словакии — один из лучших в истории Англии»

30 Июня 2024 • 23:09 Комментировать
Англия
2:1
Словакия

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал гол своего партнёра по команде Джуда Беллингема в матче со Словакией.

Напомним, Англия одержала победу над словаками в игре 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 со счетом 2:1. В самом конце второго тайма Беллингем забил гол через себя и перевел матч в овертайм, где Кейн принес победу свой команде.

— Люди много критиковали Беллингема, но он играет важную роль в нашей команде. Я думаю, что его гол – один из лучших в истории Англии, — сказал Кейн журналистам.

Соперником англичан в четвертьфинале Евро-2024 станет сборная Швейцарии. Игра между командами пройдет 6 июля.

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