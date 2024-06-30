Мостовой высказался об отменённом голе в матче Дания — Германия

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об отменённом голе сборной Дании в ворота сборной Германии (2:0) в матче 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы.

«Как можно оценивать положение «вне игры», когда у одного 45-й размер ноги, а у другого — 40-й. Здесь так и было. Это надо пересматривать», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что гол Йоакима Андерсена был отменен из-за положения «вне игры» у Томаса Дилейни. У полузащитника «Севильи» в оффсайде находились пальцы на ногах.

Напомним, что сборная Германии в 1/4 финала сыграет с победителем пары Испания — Грузия.