Кейн сравнялся с Руни по голам за Англию на Евро – выше только один игрок

Форвард сборной Англии Гарри Кейн отметился победным забитым мячом в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Словакии (2:1).

Команда Гарета Саутгейта одержала волевую победу, уступая в счёте вплоть до последней минуты основного времени. Джуд Беллингем перевёл игру в дополнительное время, а Кейн установил на табло окончательный результат в начале овертайма.

В активе нападающего, представляющего «Баварию», теперь шесть забитых мячей в рамках Евро за сборную Англии – второй результат в истории наряду с Уэйном Руни. Рекордсменом «трёхцветных» по этому показателю остаётся Алан Ширер – у него семь голов.