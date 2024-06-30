Кальцона: «Сборная Англии боялась нас, мы заслуживали пройти дальше»

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона поделился впечатлениями после вылета своей команды с чемпионата Европы.

Словаки едва не сотворили сенсацию, но прямо перед финальным свистком не смогли сдержать Джуда Беллингема, сравнявшего счёт. В дополнительное время Англия забила ещё раз усилиями Гарри Кейна, и команде Кальцоны уже не удалось отыграться.

«Мы заставили такую сильную команду, как Англия, сосредоточиться только на защите в дополнительное время – повод для гордости. Это означает, что соперник боялся нас. На мой взгляд, мы заслуживали пройти дальше.

Англия часто тянула время – особенно вратарь. Одной добавленной минуты явно было недостаточно», – сказал в интервью Sky Sport Кальцона.