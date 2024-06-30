Райс: «На месте Беллингема я бы пробил выше ворот»

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс высказался о спасительном голе Джуда Беллингема в матче против Словакии (2:1).

Футболист мадридского «Реала» забил ударом через себя на последней минуте поединка 1/8 финала Евро, когда англичане уступали со счётом 0:1. В дополнительное время коллектив Гарета Саутгейта вышел вперёд усилиями Гарри Кейна, сумев в итоге удержать преимущество.

«Это безумие. Если бы на месте Беллингема был я, мяч полетел бы выше ворот.

Представлять Англию на Евро – невероятное чувство. На поле мы ощущаем единение и делаем всё, чтобы защитить тренера. Иногда люди не понимают, насколько трудная перед нами задача. Мы играем против отличных футболистов, а не невидимок», – сказал в интервью BBC Райс.