Сборная Испании смогла забить грузинам только в конце первого тайма

Сборная Испании в ранге явного фаворита подошла к матчу с грузинами на Евро-2024. Но она смогла поразить ворота соперника только на 39-й минуте противостояния, уже при счете 0:1. Ранее Робен ле Норман стал автором автогола. Испанцы долго разыгрывали мяч, в заключительной стадии Нико Уильямс слева прострелил к линии штрафной, где Родри вторым касанием попал впритирку с правой штангой. Счет стал 1:1. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.