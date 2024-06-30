Канчельскис: Словакии не повезло в матче с Англией

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал волевую победу сборной Англии над сборной Словакии.

Напомним, англичане одолели словаков в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 со счетом 2:1, забив решающий гол в овертайме.

Канчельскис заявил, что Англия показала характер и выполнила задачу по выходу в следующую стадию.

«Сборная Словакии показала хорошую игру, но ей не повезло. Это футбол. Пока у Англии есть будущее на этом чемпионате. Надеюсь, англичане продолжат бороться за трофей!» — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Соперником команды Гарета Саутгейта в 1/4 финала станет Швейцария.