На Евро-2024 игроки уже восемь раз забивали в свои ворота

Чемпионат Европы - 2024 продолжается, и в воскресенье вечером в 1/8 финала сражаются сборные Испании и Грузии. Нули на табло стадиона в Кёльне горели до 18-й минуты, пока испанец Робен Ле Норман не поразил сетку собственных ворот, сыграв неосторожно после резкой фланговой передачи.

Этот автогол стал уже восьмым на текущем чемпионате Европы, что является довольно внушительным показателем.

Добавим, что первое место в рейтинге бомбардиров Евро-2024 делят три игрока – Джамал Мусиала (Германия), Жорж Микаутадзе (Грузия) и Иван Шранц (Словакия). Каждый из них записал на свой счёт три гола.

Определилась первая пара 1/4 финала Евро-2024