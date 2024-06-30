Саутгейт: «Мы подумывали о замене Беллингема до его гола»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу в матче 1/8 финала Евро-2024 над Словакией (2:1).

Соперники «трёх львов» вышли вперёд на 25-й минуте встрече, и лишь на пятой компенсированной минуте Джуд Беллингем спас свою команду от поражения. Точку в матче поставил Гарри Кейн, чей гол в начале дополнительного времени принёс англичанам путёвку в четвертьфинал.

«Я горжусь игроками, проявленным духом. Каждый внёс свой вклад.

Мы подумывали о том, чтобы заменить Беллингема, но все знают, что он способен проявлять себя в ключевые моменты. Фантастика.

Мы знаем, что сегодня должны были лучше распоряжаться мячом. В первом тайме нам не хватало правильных решений, а после перерыва удалось исправиться», – цитирует BBC Саутгейта.