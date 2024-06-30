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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гол словакам стал для Беллингема шестым спасительным голом в добавленное время за год

30 Июня 2024 • 22:35 Комментировать

Джуд Беллингем, полузащитник сборной Англии вечером 30 июня забил сумасшедший по своей красоте и важности гол в ворота сборной Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы. В добавленное время при счёте 0:1 в пользу словаков он сравнял счёт изящным ударом через себя. В итоге англичане выиграли в дополнительное время – 2:1.

Интересным фактом делится Opta Sports. Так, в минувшем футбольном сезоне и на Евро-2024 суммарно Джуд забил уже шесть голов в добавленное время, которые позволяли его команде сравнять счёт или победить. Четыре таких гола он оформил за мадридский «Реал», а два – за английскую сборную.

Беллингем прокомментировал победу Англии и свой гол

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Реал Мадрид Сборная Англии Джуд Беллингем ещё теги
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