Сборная Испании впервые пропустила гол на Евро-2024

Сегодня, 30 июня, сборная Испании встречается со сборной Грузии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

Игра между командами продолжается в настоящий момент. Сейчас Грузия обыгрывает испанцев со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Робен Ле Норман, который случайно отправил мяч в свои ворота на 18-й минуте встречи.

Стоит сказать, что данный гол стал первым пропущенным для Испании на текущем турнире. Напомним, команда Луиса де ла Фунта стала единственной, кто не пропустил на групповом этапе.

Следить за ходом событий в матче Испания – Грузия можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.