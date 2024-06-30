Кейн высказался о победе над сборной Словакии в 1/8 финала Евро-2024

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о победе над сборной Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Напомним, что форвард мюнхенской «Баварии» забил победный мяч на первой минуте первого овертайма.

Кейн отметил, что его команде было тяжело, однако игроки продолжали бороться.

«Мы знаем, что сделаем все возможное для победы. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но в конечном итоге мы добились результата», - приводит слова Кейна Yahoo Sports.

Напомним, что в четвертьфинале подопечные Гарета Саутгейта сыграют против сборной Швейцарии. Матч состоится в субботу, 6 июня.