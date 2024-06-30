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Чемпионат Европы по футболу 2024

Кейн высказался о победе над сборной Словакии в 1/8 финала Евро-2024

30 Июня 2024 • 22:22 Комментировать
Англия
2:1
Словакия

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн высказался о победе над сборной Словакии в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Напомним, что форвард мюнхенской «Баварии» забил победный мяч на первой минуте первого овертайма.

Кейн отметил, что его команде было тяжело, однако игроки продолжали бороться.

«Мы знаем, что сделаем все возможное для победы. Конечно, мы могли бы сыграть лучше, но в конечном итоге мы добились результата», - приводит слова Кейна Yahoo Sports.

Напомним, что в четвертьфинале подопечные Гарета Саутгейта сыграют против сборной Швейцарии. Матч состоится в субботу, 6 июня. 

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