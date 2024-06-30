Шкриньяр: «Трудно подобрать слова, мы были в 30 секундах от победы»

Центральный защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр поделился мыслями после поражения своей команды в 1/8 финала Евро-2024 от сборной Англии (1:2).

Словаки вели в счёте вплоть до 95-й минуты, когда Джуд Беллингем спас англичан от вылета. В самом начале дополнительного времени Гарри Кейн вывел команду Гарета Саутгейта вперёд, на что у Словакии уже не нашлось ответа.

«Трудно подобрать слова. Мы были так близки к проходу в четвертьфинал. Если мы продолжим представлять Словакию таким образом, то впереди, вероятно, нас ждёт много приятных моментов.

Англия – очень мастеровитая команда. Соперник оказывал на нас давление, а потом внезапно забил. Очень обидно пропускать на последней минуты. Кажется, мы были всего в 30 секундах от победы. Я горжусь командой, отличный турнир», – поведал в послематчевом интервью Шкриньяр.