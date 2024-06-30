Сборная Грузии забила испанцам в первой же атаке, помог автогол

В эти минуты проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Испании и Грузии. На 18-й минуте номинальные гости провели свою первую контратаку в этом поединке, и она стала результативной. Отар Какабадзе получил мяч на правом фланге и сильно прострелил. В борьбе с Хвичей Кварацхелией у линии вратарской Робен ле Норман срезал мяч в сетку своих ворот. Очередной автогол на турнире, и грузины ведут 1:0. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.